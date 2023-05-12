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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات في الخليل

صدى البلد

أصيب 4 شباب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الجمعة، عقب قمع مسيرة نصرة لغزة انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل.

وقال الصحفي سميح الطيطي لـ"وفا" :"إن مسيرة انطلقت من وسط المخيم نصرة لقطاع غزة ضد عدوان الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة على الشبان، ما أدى لإصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، وآخر بالقدم".

جيش الاحتلال: 973 صاروخا أطلقت من غزة تجاه مستوطنات وبلدات إسرائيلية

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وكان قد أفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية، اليوم الجمعة أن صفارات الإنذار دوت مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة،  أن 937 صاروخًا اُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف ومدن وسط إسرائيل، منذ بداية التصعيد.

وقالت: "973 صاروخًا تم إطلاقها من غزة تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية منذ الأربعاء الماضي وحتى الساعة الرابعة مساء اليوم"، حسبما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت.

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