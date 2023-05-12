«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكبد يفرز مادة الصفراء؛ لهضم الدهون ومن ثم التخزين للمرارة وتفريغها.

وعلق حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد قائلا: المرارة حال إزالتها بجراحة يفرز الكبد الصفراء بفترة كبيرة عكس فترة وجود المرارة، منوها أن الأكل السيء يسبب ضرر المرارة.

أضرار الكوليسترول



وحذر موافي من الأكل الممتلئ بالكوليسترول الذي يسبب ضررا زائدا للمرارة، لافتا إلى أن الشبع من الأكل أمر خطير للمعدة، حيث علق قائلا «إوعى تشبع من الأكل».