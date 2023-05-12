عمرو أديب: إسرائيل مش عاوزة حرب طويلة وتستهدف عددا من قادة الجهاد

‏قال الإعلامي عمرو اديب إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استهداف بعض العناصر المعينة من الجهاد الإسلامي ويحاولون استهداف بعض الشقق السكنية بعينها وهم معتادين على تكثيف الضربات خلال بعض الأيام ومن ثم بدأوا باللجوء إلى بعض الأطراف للتهدئة لأنهم لا يسعون للاستمرار.

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن هناك أيضا بعض الصواريخ أطلقت من فلسطين على إسرائيل و القبة الحديدية لم تنجح في التصدي لأحد الصواريخ الذي أصاب عقار سكني وهذا بالنسبة لإسرائيل كارثة كبيرة أما عن الشعب الفلسطيني فهو اصبح معتاد على مثل هذه الجرائم من الكيان الإسرائيلي، متابعا أن استراتيجية الفلسطينيين هو إرسال عدد كبير من الصواريخ وما سيمر من القبة الحديدية عدد قليل ولكن هذا العدد القليل سيؤدي إلى إصابات بليغة ومشاكل كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.

الوضع الفلسطيني بالنسبة لمصر

ونوه أديب أن بالنسبة لمصر إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار بعد محاولات التهدئة الأخيرة والمصريين حاليا بيقولوا لو إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار نحن خارج الموضوع متابعا أن ‏الكيان الصهيوني كان لديه المعلومات عن أماكن العناصر المستهدفة بالوقت والزمان المحدد وغزة مدينة مزدحمة جدا والفرار منها امر صعب لأنها مزدحمة بالسكان واي أصابه في أي مكان ستؤثر على العقارات والمنازل المجاورة.



وأضاف قائلا: ‏بس هناك أمر غريب يحدث أول لما الفلسطينيين يبدئوا بالرد يبدأ العالم في التحدث عن حقوق الإسرائيليين طب أنت ليه مش بتشوف الاعتداء الأول قبل رد الفعل الفلسطيني وهما اللي بدأوا بالأمر وهذا أمر عجيب والذي يدفع الثمن في النهاية هم النساء والأطفال.