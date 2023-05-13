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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي المحدد له اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الممتاز على النحو التالي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها اليوم السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد  - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط:  محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" -  إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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