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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في ضيافة الإسماعيلي بالدوري المصري .. اليوم

الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي

يحل فريق الزمالك، بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضيفا على نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة متأخرا في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته والتقدم في مراكز مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 26 نقطة حقق الفوز في 5 وتعادل في 11 بينما خسر 9، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

ويعلم فريق الإسماعيلي أن المواجهة ستكون صعبة، لكنه يأمل في حصد نقاط المباراة بهدف تعزيز موقف الفريق في جدول ترتيب بطولة الدوري، حيث يحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 26 نقطة.

ويغيب من الإسماعيلي محمد كوكو، حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي وصالح جمعة" لأسباب فنية، بينما سيغيب محمد حسن لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

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