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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ فى أسعارالذهب|والجنيه يسجل 19760جنيه

سعر جرام الذهب اليوم
سعر جرام الذهب اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 13-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وأشارت إلى أن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار.


ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

الإعلامية رشا مجدي تعرض أسعار الذهب اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي،  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم  13 مايو 2023، في أسواق الصاغة. 

سجّل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2825 جنيهًا للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2470 جنيهًا
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2117 جنيهًا للجرام
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19760 جنيه
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محال الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 


سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

اسعار الذهب الاعلامية رشا مجدى المستثمرين اسواق الصاغة عيار 21 عيار 24 عيار 18 سعر المصنعية سعر الجنيه الذهب

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