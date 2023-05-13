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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفي شفاء الأورمان تشارك في احتفال السفارة الهولندية بعيد الملك واليوم الوطني

مستشفي شفاء الاورمان
مستشفي شفاء الاورمان تشارك في احتفال السفارة الهولندية بعيد

شارك وفد من مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، في الاحتفال بعيد الملك واليوم الوطني الهولندي الذي نظمته السفارة الهولندية بالقاهرة في أحد فنادق الاقصر الكبري .

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وتأتي مشاركة مستشفي شفاء الأورمان في الفعاليات، في إطار التعاون الكبير بين السفارة الهولندية والجالية الهولندية المقيمة بالأقصر مع المستشفي .

وتضمنت الفعاليات العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التي تمزج الحضارة الفرعونية بالتراث والتاريخ الهولندي، في حضور السفير الهولندي بالقاهرة  هنز مويس وقيادات السفارة وعدد من الشخصيات العامة في الاقصر.

وأشادت كارن خليفة القائمة بأعمال السفارة الهولندية في جنوب مصر، بمشاركة مستشفي شفاء الاورمان في الفعاليات، مشيرة إلى أن هناك تعاون وعلاقة قوية تجمع الجالية الهولندية بالمستشفي وهناك عدة زيارات تمت من قبل لتقديم الدعم اللازم للمستشفي وللمرضى.

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، إن حضور وفد المستشفي في احتفال جلوس ملك هولندا هو تفعيلا للمشاركة المجتمعية التي تحرص عليها إدارة المستشفي وتأكيدا علي العلاقة الطيبة والقوية بين المستشفي والهولنديين المقيمين في مصر .

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الأقصر اطار التعاون الحضارة الفرعونية السفارة الهولندية السفارة الهولندية بالقاهرة علاج الأورام مستشفى شفاء الاورمان

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