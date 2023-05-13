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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رضا فرحات: حسن علام وأوراسكوم وقعتا على اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر

التحول للهيدروجين
التحول للهيدروجين الأخضر

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، إن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يتعاونان في التحول إلى الـطاقة النظيفة تماشيا مع ما نتج من مباحثات وقرارات فى قمم المناخ السابقة، وآخرها قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأكد "فرحات"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إطلاق المرحلة الأولى بالتعاون مع بلجيكا من مصنع الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة، حتى تتحول مصر إلى مصدر لتصدير الأخضر لأفريقيا وأوروبا، نظرا للموقع المتميز لمصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الهيدروجين يحتاج إلى مياه من خلال إنتاجه من تحليل المياه بطريقة معينة كهربائيا، ويحتاج إلى طاقة نظيفة حتى تشغله كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يجعل مصر تقلل من التكلفة، لأن  الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى تكلفة ضخمة.

وأوضح أن مصر لديها أكثر من 19 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة شركات وعدة جهات فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية، وهناك تحالفات إماراتية وسعودية مصرية إنجليزية فرنسية. 

ولفت إلى أن هناك 12 شركة وقعت على هذا المشروع فى المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع شركات مصرية مثل شركة حسن علام وأوراسكوم، وهما من الشركات الكبيرة فى مصر الموقعة على التحالف لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

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