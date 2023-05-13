مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار في غزة لا يعني التوقف عن الاغتيالات

قال مسؤول إسرائيلي بارز ظهر اليوم السبت 13 مايو 2023 إن وقف إطلاق النار في غزة الآن بالنسبة لإسرائيل يعني فقط وقف متبادل بدون أي شروط.

وأضاف تساحي خنجبي رئيس مجلس الأمن القومي خلال منتدى "مفسيرت تسيون" :" وقف إطلاق النار بالنسبة لنا يعني فقط وقف متبادل بدون شروط ، ولا نتفاوض مع المنظمات "الإرهابية".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته بنفس المقدار وإسرائيل لن تتوقف عن سياسة الاغتيالات ولا يمكن لها أن تتوقف .

من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه لا يوجد محادثات لوقف إطلاق النار بين الجهاد الإسلامي في غزة وإسرائيل ، حيث يرفض الفصيل الفلسطيني كافة شروط إسرائيل.