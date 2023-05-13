لأول مرة منذ 20 عاما.. الآثار تكشف سبب غلق هرم خوفو.. فيديو

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل غلق هرم خوفو للصيانة.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هرم خوفو لم يخضع للصيانة والترميم منذ أكثر من 20 سنة"، موضحا: "وما سيحدث صيانة دورية".

وأضاف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار،: “نقوم بعمل الصيانة الدورية لهرمي خفرع ومنقرع بالتبادل ولم توجد أي نوع من التساؤل”.



وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار،: "الصيانة لإزالة الرطوبة وأي أملاح قد تترسب على جسم الجدران".

وتابع: "كثافة الزيارات للداخل تؤدي لتراكم البخار الناتج عن عملية التنفس وهو ما يتسبب في ترسيب رطوبة على الجدران وأملاح، لذلك لابد من عمليات الصيانة والتنيظف"، لافتا: "الصيانة تأخذ شهرا وفي نفس الوقت هرمي خفرع ومنقرع متاحيين للزيارة".