خبير: موافقة إسرائيل وفلسطين على الهدنة جاءت بعد مجهود مصرى كبير

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بمركز الأهرام المصري للدراسات الاستراتيجي أنه بعد جهود وتحديات كبيرة إستطاعت مصر إقناع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بالدخول في هدنة تسري إعتباراً من العاشرة من مساء اليوم.

وتابع أحمد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"الاتفاق الذي جاء بعد جهود وجولة مفاوضات مستمرة ومكثفة شمل ثلاثة أهداف رئيسية وهي وقف إطلاق النار وإستهداف المدنين وقصف منازلهم والامر الثالث وهو العنصر المهم والذي كان محل إعتراضا من الجانب الاسرائيلي وهو إستهداف الافراد.

وقف الاغتيالات



وواصل: تم إستبدال صيغة وقف الاغتيالات إلى صيغة وقف استهداف الأفراد والتعديل كان يمثل أهمية للفصائل الاخيرة من جهة إقراراه وقبول إسرائيل بتعديل الصيغة حيث كانت ترفض ذلك لانه وصف بالاغتيال وتم التعديل والاستبدال بوقف إستهداف الافراد وهي الصيغة الوحيدة التي تم قبولها من الطرفين ".



وشدد أن الوصول إلى الاتفاق يعكس الثقل المصري ودوره لان هناك مصلحة لتحقيق الامن والاستقرار لان استمرار الاعتداءات الاسرائيلية لن يحقق أية أهداف خاصة أن الحكومة الاسرائيلية هي الاكثر ميلاً لليمين المتطرف ومن ثم النجاح والوصول لاتفاق وهدنة يؤدي لوقف الاستقطاب.