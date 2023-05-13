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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا بنهر النيل فرع رشيد بالبحيرة

غرق طفل بالبحيرة
غرق طفل بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا بنهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

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غرق طفل في رشيد 

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز رشيد يفيد غرق طالب في نهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام،  وحرر محضر بالواقعة و تولت التحقيقات في الواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين غرق طالب يدعى « يوسف د . م»، 12 سنة، مقيم مطوبس في كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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