عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تفاجئ جمهورها بشعر كيرلي وفستان مكشوف

روان بن حسين
روان بن حسين

خطفت الفنانة الكويتية روان بن حسين، الأنظار، بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روان بن حسين في الصورة، بملامح ساحرة تخطف القلوب، ومن الناحية الجمالية؛ اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى على أحد الجانبين بصيحة “الويفي اللامع”.

ووضعت روان بن حسين، مكياج يبرز جمال ملامحها؛ فاعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها وملابسها الجذابة.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_١٨٢٦٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_١٨٢٦٥٦
الفنانة الكويتية روان بن حسين تفاجئ جمهورها تخطف القلوب صورة جديدة لها فستان مكشوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14-5-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 14 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أخبار التعليم| زلزال 3.85 ريختر غرب الطور.. وتلميذان يعثران على 100 ألف جنيه بعد خروجهما من الامتحان

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

سفير فلسطين بالقاهرة : جهود مصر نجحت في وقف إطلاق النار بغزة

ريال مدريد يفوز على خيتافي ويرتقي لـ وصافة الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ