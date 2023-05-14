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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

الزمالك
الزمالك

وعد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، جماهير الفريق الأبيض، برحيل اللاعبين المقصرين عن الفريق.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " على لاعبي الزمالك أن يلتزموا ويقدروا بأنهم يلعبون في نادي عظيم بحجم الزمالك". 

وتابع: "عقاب المستهترين هي مهمة مدير الكرة، كابتن عبدالواحد السيد، وهو من سيقدم لنا تقرير بحالة كل لاعب".

وأتم: "لا يوجد لاعب لا يستحق التواجد في الزمالك، سيتواجد ليوم آخر مع الفريق، وهذا وعد مني".

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ،  فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.

الاسماعيلي الزمالك ميدو روقا

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