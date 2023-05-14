عدلي القيعي يصدم كهربا: الأهلي لا يستطيع دفع الغرامة

كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مصير غرامة نجم الفريق الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.

وقال عدلي القيعي خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم:"حكم غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك، نهائي وواجب النفاذ ومن المؤكد أن المحامين يحاولون إطالة فترة عدم دفع الغرامة".

وأضاف، :"كهربا لديه محامٍ يحاول إطالة المدة حتى يتمكن اللاعب من تجميع مبلغ الغرامة، لأن قيمة الغرامة كبيرة جدًّا وتصل إلى 2.4 مليون دولار.

وأكمل، :"الأهلي لا يستطيع دفع غرامة كهربا، حتى لا يرتكب مخالفة، ولكن النادي يحاول مساعدته بتمديد عقده وزيادة دخله بطرق قانونية ولكن لا يستطيع دفع الغرامة بالنيابة عنه لأن ذلك غير قانوني، ودور رجال الأعمال لم يصبح مثل الماضي، ولكن أزمته سُتحل لأنه لاعب مهم جدًّا ومؤثر في الفريق.

