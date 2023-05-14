قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

أثارت امرأة الجدل على السوشيال ميديا بعد تشجيعها لأصحاب السمنة المفرطة بمحاولة التخلى عن عادتهم السيئة وتبني عادات صحية تخلصهم من الوزن الزائد.

وفقا لموقع .dailystar كشفت تيسجانا وودوارد، من ستراتفورد، شرق لندن، والتي أكدت أنها أنفقت 3500 جنيه إسترليني على عملية تكميم المعدة في تركيا بعد معاناتها من عاداتها الغذائية والتي كان لها تأثير سلبي على صحتها العقلية، في حين أن تكيس المبايض جعل من الصعب عليها فقدان الوزن إلا أنها تمكنت بعد الجراحة من فقدان 40 في المائة من وزنها.

لكن تيسجانا وجدت بعد ذلك أن مشكلتها السابقة قد تم استبدالها بنهم الأكل بعد التكميم على عكس المتوقع بعد إجراء تلك الجراحات فقد تذبذب وزنها، مؤكدة أن الحل كان من وجهة نظرها هو تخطى وجبات العشاء والوجبات الرئيسية للوجبات الخفيفة الصغيرة مثل رقائق البطاطس والجبن.

أشارت إلى أنها لم تندم على الجراحة، على الرغم من الصعوبات التي وجهتها أشارت إلى أن المشكلة التى تواجه الكثيرين بعد العملية هي لجوء الناس إلى أنواع أخرى من الإدمان مثل عادات الإنفاق أو التدخين أو عادات غذائية وصحية أخرى لترى أن الحل هو محاولة الانشغال بممارسة الرياضات مثل اليوجا فهي تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر.