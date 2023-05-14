بعد مشاهدتها تصعد للدور الـ57 بأستراليا.. تعرف على سعر مكلارين F1 GTR |فيديو

ظهر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رفع سيارة للدور الـ 57 من أجل ركنها، حيث إنه تمت مشاهدة سيارة مكلارين F1 GTR وهي تصعد للدور الـ 57 في مدينة ملبورن الاسترالية.

سيارة مكلارين إف1 جي تي آر

قرر رجل الأعمال الأسترالي الذى يسمي أدريان بورتيلي أن يقوم بركن سيارته في الدور الـ 57 حيث تقع شقته السكنة بأحد المباني الشاهقة بمدينة ملبورن .

سيارة مكلارين إف1 جي تي آر

قام رجل الأعمال بورتيلي البالغ من العمر 34 عامًا، برفع مقطع فيديو علي تطبيق إنستجرام يظهر فيه رفع سيارته مكلارين F1 GTR الي الدور الـ 57 حيث يوجد قتة هناك .

سيارة مكلارين إف1 جي تي آر

حيث تعتبر سيارة مكلارين إف1 جي تي آر من ضمن السيارات التي إنتاجاتها العلامة البريطانية لسباقات فورمولا-1، ويصل سعرها إلي مليوني دولار أمريكي ، أي ما يعادل 62 مليون جنيه مصري تقريبًا.

سيارة مكلارين إف1 جي تي آر

من جانبه وجه رجل الأعمال بورتيلي الشكر للعمال الذين قاموا بإيصال السيارة إلى هذا الارتفاع بواسطة رافعات قائلا " شكرًا جزيلًا لكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة السريالية".

مكلارين إف1 جي تي آر

علاوة علي ذلك فإن رجل الأعمال بورتيلي تصل قيمة ثروته الي 350 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى أن شركة ماكلارين البريطانية لم تنتج إلا 106 سيارة فقط من طراز ماكلارين F.

مكلارين إف1 جي تي آر

والجدير بالذكر إن سيارة مكلارين إف1 جي تي آر تم صناعتها في الفترة ما بين عام 1992 و 1998، وتم إنتاج مكلارين F1 GTR رسيماً في عام 1995.

محرك مكلارين اف 1 جي تي ار

تحصل سيارة مكلارين اف 1 جي تي أر علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، ينتج قوة 600 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع سيارة صفر ماكلارين اف 1 جي تي ار من صفر وصولا الي سرعة 100 كم/ساعه في 3.2 ثانية.

سعر مكلارين اف 1 جي تي ار

تباع سيارة مكلارين اف 1 جي تي ار النادرة بسعر مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 62 مليون جنيه مصري تقريباً.

