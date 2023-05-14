انقلبت بهم سيارة في ليبيا.. تشييع جثامين 4 شباب من قرية واحدة بأسيوط

شيّع المئات من أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط في أسيوط فجر اليوم الأحد جثاميين 4 شباب إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم بعد وصولهم من دولة ليبيا على اثر وفاتهم في حادث انقلاب سيارة بأحد الطرق بليبيا .

وكانت حالة من الحزن قد خيمت على أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، أمس الأول الجمعة، فور ورود نبأ وفاة 4 من ذويهم لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة في ليبيا.



وقال أحد الأهالي، إن أسماء الضحايا هم: "محمد أحمد عبد الجابر عبدالحافظ، وكريم رجب نادي أحمد، وحسام حسن محمد كدش، وأحمد رجب محسن كدش" ، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الجثامين إلى أحد المستشفيات بليبيا لحين استخراج تصاريح الدفن وتسليمهم إلى ذويهم، ونقلهم إلى مصر ودفنهم في مسقط رأسهم بقرية أم القصور التابعة إلى مركز منفلوط.

وأدى المئات من أهالي القرية فجر اليوم الأحد صلاة الجنازة على الجثاميين الـ 4 بعد وصولهم من ليبيا وقاموا بتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم .