شوية فوق وحبة تحت.. سبب تلاعب شركة تسلا بالأسعار| تفاصيل

أعلنت شركة تسلا الأمريكية في بداية العام الجاري 2023 عن انخفاض أسعار طرازاتها الجديدة، وجاء ذلك الانخفاض بهدف تحقيق أهداف المبيعات وزيادتها لنتنشر جميع سيارات تسلا بأسواق السيارات العالمية .

سيارات تسلا الكهربائية

قامت شركة تسلا بتخفيض أسعار سيارتها 4 مرا متتالية، ولكن الأن عادت تسلا الي ارتفاع الأسعار من جديد، بهدف زيادة هواش الأرباح، وبالتالي تم زيادة أسعار سيارة موديل X وموديل S وبلايد.

بقيمة 1000 دولار، أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصر تقريباً.

سيارات تسلا الكهربائية

وعندما قرر أيلون ماسك في بداية العام البدء في تخفيض الأسعار تم تقديم سيارة موديل إس وقتها بسعر 88 .490 ألف دولار أمريكي، حيث كانت تباع قبل ذلك السعر بـ 104.990 ألف دولار أمريكي .

سيارات تسلا الكهربائية

والان ارتفع سعر سيارة تسلا موديل إكس إلى 98.490 ألف دولار أمريكي، بينما زاد سعر النسخة بلايد إلي 108.490 ألف دولار أمريكي .

سيارات تسلا الكهربائية

وأختتم جون زينج، مدير مؤسسة إل إم سي أوتوموتيف للاستشارات في شنجهاي، قائلا:" تسلا تبحث عن زيادة الهوامش في الوقت الذي تواجه فيه انخفاض حاد في أرباحها بعد سلسلة من تخفيضات الأسعار في وقت سابق".