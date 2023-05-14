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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة وحيدة و4 عوامل.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية 2025؟

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أثار المحلل الكروي خالد بيومي الجدل مؤخرًا حول إمكانية مشاركة فريق الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025 رفقة النادي الأهلي.

وكتب خالد بيومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" فى حال فوز الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يصعد الزمالك ل كأس العالم للأندية 2025".

أضاف عن مشاركة الزمالك في مونديال الأندية: “في حال تكرار البطل يصعد وصيف بطولة 2020 إلى كأس العالم الأندية 2025”.

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حالة وحيدة تمكن الزمالك المشاركة فى المونديال 

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لن يشارك في مونديال الأندية نسخة 2025 إلا في حالة واحدة فقط هي الفوز بالنسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا

ويحتاج فريق الزمالك الي 4 عوامل كي يتمكن من المشاركة فى كأس العالم للأندية نسخة 2025 وهي كالتالي: 
بلوغ المركز الثاني في الدوري الممتاز كي يتسني له التأهل الي دوري أبطال إفريقيا.

رحيل غالبية العناصر الموجودة ضمن قوام الزمالك فى ظل عدم اثبات جدارتها وعدم تقديمها مردود يليق بحجم وقيمة الفارس الأبيض. 
التعاقد مع صفقات سوبر والابتعاد عن العناصر التي لا تفيد نادي الزمالك في حصد البطولات والألقاب المحلية والقارية.
يتعين على وضع لاعبي فريق الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا هدفا أساسيا والعمل على نيله.

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بيان فيفا يحسم مشاركة الزمالك بالمونديال

في شهر مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بحيث تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا بمنافسة تقام مرة كل أربع سنوات.

في المواسم الأربعة السابقة للبطولة، سيحصل الفائزون في مسابقة الأندية الأولى في خمسة من اتحادات على تذكرة المشاركة، وتعد أوقيانوسيا هي الاستثناء الوحيد مع ممثلها الذي تحدده نتائج الفائزين في مسابقة الأندية الأولى طوال فترة التصفيات التي تبلغ أربع سنوات.

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الفرق التي ضمنت المشاركة في كأس العالم للأندية

• الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021
• الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020/21
• الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021/22
• مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021
• سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022
• بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021
• فلامنجو - أبطال  كوبا ليبرتادوريس 2022
تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021
• ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22

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هل يشارك الزمالك حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

وفقا لموقع “فيفا”، في حال فوز نادٍ بنسختين أو أكثر من أهم مسابقة قارية على مستوى الأندية خلال المواسم الأربعة التي تسبق البطولة العالمية، سيتم تحديد هوية النادي المتأهل بحسب ترتيبه في اتحاده القاري على مدار أربع سنوات، على أن يعتمد نفس الترتيب لتحديد الفرق التي ستكمل الحصص المخصّصة لممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، أي أنه لا يمكن للزمالك أن يشارك باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، ولكن سيتم الاختيار وفقا للتصنيف الإفريقي للأندية في آخر 4 سنوات.
 

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