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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية والبورصة المصرية تشهدان إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب

صدى البلد

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الرقابة المالية اخذت على عاتقه منذ سنوات تنويع منتجات الاستثمار ومنها صناديق الاستثمار في الذهب ومن ثم عملت الرقابة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص صناديق استثمار الذهب خاصة وأن مثل هذه الصناديق جديدة كليا على سوق الاستثمار في مصر.

 

أضاف فريد خلال مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب أن صندوق الاستثمار في الذهب سيطرة وثائق تمكن المستثمرين الاستحواذ على قيمة من الذهب ذو جودة ونقاء محددة وفقا للوثيقة والتعامل من خلال الوثيقة في عمليات البيع والشراء أو استرداد الأموال وفقا لسعر الذهب أو الحصول على ذهب.

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من جابه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إن البورصة تعاونت مع الهيئة العامة للرقابة المالية في أطر تشريع صندوق استثمار الذهب، لافتا إلى أن البورصة المصرية ليست جهة تسعير للذهب ولكنها ستعلن السعر الاسترشادي.

 

وأضاف الدكاني أن صندوق الاستثمار في الذهب يتيح للمصريين الاستثمار في الذهب دون الحاجة لاقتناء السبائك أو الجنيهات الذهبية مع ضمان جودة ونقاء الذهب الذي سيحوذه المستثمر في صندوق استثمار الذهب.

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