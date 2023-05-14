الرقابة المالية تكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب الجديد 

عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا مفصلا عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات الرقابة المالية وهيئة سوق المال.

ويستعرض صدى البلد مزايا الاستثمار في صندوق الذهب الجديد:

إتاحة الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى اقتناء السبائك أو المشغولات الذهبية.

سهولة البيع أو استرداد الذهب في اي وقت دون الحاجة الي البحث عن مشتر.

ضمان جودة وقيمة الذهب الذي تضمن وثيقة صندوق استثمار الذهب حيازته.

تفادي مخاطر النقل والتخزين والسرقة أو التلف وغيرها من المخاطر المرتبطة باقتناء الذهب.

الاسترداد العيني للذهب في اي وقت للذهب المخزون في الصندوق وفق الوثيقة المملوكة للمستثمر.

يتوافق مع الشريعة الإسلامية.