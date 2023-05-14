عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية تكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب الجديد 

صدى البلد

عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا مفصلا عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات الرقابة المالية وهيئة سوق المال.

 

ويستعرض صدى البلد مزايا الاستثمار في صندوق الذهب الجديد:

txt

البورصة تعلن أسعار الذهب اليوم عبر موقعها الإلكتروني

txt

هبوط تاريخي في سعر الذهب والجرام يخسر 450 جنيها

إتاحة الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى اقتناء السبائك أو المشغولات الذهبية.

سهولة البيع أو استرداد الذهب في اي وقت دون الحاجة الي البحث عن مشتر.

ضمان جودة وقيمة الذهب الذي تضمن وثيقة صندوق استثمار الذهب حيازته.

تفادي مخاطر النقل والتخزين والسرقة أو التلف وغيرها من المخاطر المرتبطة باقتناء الذهب.

الاسترداد العيني للذهب في اي وقت للذهب المخزون في الصندوق وفق الوثيقة المملوكة للمستثمر.

يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الذهب استثمار في الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية هيئة سوق المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

ضربة موجعة للمتلاعبين بأسعار الذهب.. ماذا فعلت البورصة المصرية؟

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية والبورصة المصرية تشهدان إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب

مؤسسات سعودية وإماراتية : نبحث فرصًا في برنامج الحكومة المصرية للطروحات الجديدة

ترشيحاتنا

تحمل المرض صابرًا محتسبًا.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

القصير: 7.5 مليار دولار إجمالي صادرات المنتجات الزراعية.. فيديو

ناجح إبراهيم محذرا: إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز مدخل للمطالبة بحقوق المثليين

إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق عملية التموين خلال أيام

الرئيس السيسي يستمع للشرح التفصيلي لعدد من المشروعات بشرق العوينات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم تمساح ضخم على زائري حديقة مشهورة بأستراليا.. شاهد ماذا حدث

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ