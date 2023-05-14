رئيس البورصة الأسبق يكشف أهمية إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب 

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق إن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب ذو أهمية كبيرة لما للذهب من أهمية في حياة المصريين والاقتصاد المصري لافتا إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للذهب.

وأضاف الترجمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن أسواق المال لها دور كبير في دعم الاقتصادات المتقدمة ومن ثم جاءت فكرة صندوق الاستثمار في الذهب الذي سيجعل وجود انضباط في السوق سواء من خلال سلاسل الإمداد أو معايير التصنيع والاستحواذ.

وأضاف أن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب يفتح الباب أمام صناديق أخري وأدوات مالية جديدة بما ينعكس على دعم الشمول المالي وجذب المستثمرين وربط مصر بالأسواق العالمية.