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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي بروين بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون المقرر لها في تمام الرابعة عصرا على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويجلس النجم البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، لإراحته قبل مواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أورولا.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: 


حراسة المرمى: إيدرسون 
الدفاع: ووكر - دياز - أكانجي - لابورت 
الوسط: روديجو - جوندوجان - رياض محرز.
الهجوم: ألفاريز - فودين - إيرلينج هالاند

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي جوارديولا كيفين دي بروين

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