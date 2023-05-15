أخبار التعليم.. اتفاقية وكالة الفضاء الإفريقية تهدف لتعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية بالقارة.. وجامعة حلوان الأهلية : توافر 21 مقعدا بالهندسة والفنون للعائدين من السودان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تلقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم ، استفسارا عاجلا من أولياء الأمور بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وذلك عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب .



جامعة أسوان تضع خطة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة لتوفير حياة كريمة

فى ضوء ما تبذلة جامعة أسوان من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً التق الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بوفد جمعية التطوير والتنمية أحدي منظمات المجتمع المدني ، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسوان.

أكد إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، على ضرورة إنشاء وتطوير منصة للبيانات الجغرافية وبيانات للاستشعار من البعد لقارة إفريقيا، نظرا لأهمية البيانات الرقمية والمعلومات الجغرافية للقارة الإفريقية.

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 .

أعلن مجلس الوزراء عن موافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.