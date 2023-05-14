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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تضع خطة لتحسين نوعية حياة المواطنين بالمحافظة لتوفير حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

فى ضوء ما تبذلة جامعة أسوان من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين  وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً التق الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بوفد جمعية التطوير والتنمية  أحدي منظمات المجتمع المدني ، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسوان

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال اللقاء على أهمية تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب  تلك المشروعات، والعمل علي تذليل الصعوبات التى تواجههم ، كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلى جامعة أسوان لقري نصر النوبة ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القري من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة .

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حياة كريمة

فيما أشار الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان خلال اللقاء مدي أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين ، وذلك  من خلال عمل نموذج ناجح من خلال انشاء الصوبا الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة أسوان. 

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى الى أهمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على  توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء  الثروة الحيوانية والداجنة. 

وأوضح الدكتور حمادة رجب مسلم منسق المشروع أهمية تلك النوعية من المشروعات التى تساهم فى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم وخاصة فى تلك الظروف الراهنة كما تساهم فى تمكين تلك الفئات اقتصاديا وكيفية استثمار الموارد الطبيعية المتاحة  لهم بما يحقق تحسين نوعية حياتهم بشقيها الموضوعى والذاتى، ويأتي ذلك في إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها، والعمل علي استفادة تلك القرى بالدعم الفنى للجامعة بما يحقق لهم حياة كريمة.

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