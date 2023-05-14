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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: توقيع الكشف على 2553 مواطنا خلال قافلتين طبيتين

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية، حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو ، ومنطقة صحارى التابعة لمركز أسوان ، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2553 مواطنا، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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قوافل طبية

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مدير قطاع دار الهندسة بالصعيد اللواء مجدى أحمد محمود ، وفريق العمل المرافق له ، بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات.

وشهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، كما تم تناول آخر المستجدات فى كل قطاع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن ، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

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 جهود وأنشطة

وتناول اللقاء أيضاً تكثيف العمل والجدية فى إستكمال المشروعات الجارية للمرحلة الأولى ، مع الإسراع فى تسليم المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، وأيضاً إيجاد الحلول الجذرية لتجاوز أى معوقات أو تحديات ، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى بإدراجها فى مخطط المرحلة الثانية.

ووجه اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية ، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال ، مؤكداً على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ، ومراحل العمل .

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