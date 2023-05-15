وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار تشهدها السوق السوداء في مصر، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى انخفاض حاد لسعر العملة الخضراء بالسوق السوداء.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء حتى وصل في بعض الأحيان إلى ما دون الـ 35 جنيه للدولار الواحد مقابل 30.95 جنيه في البنوك.

سبب تراجع الدولار الأسود

جاء تراجع الدولار في السوق السوداء عقب تأكيدات مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه نيه في تعويم الجنيه حيث أن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار الخميس الماضي، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

يذكر أن عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً كان عند 43.3 للدولار خلال الفترة الماضية.

ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، مثل قوة الاقتصاد المصري، نشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد وعلى الصعيد الدولي، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

حافظ سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، على استقراره اليوم الاثنين 15 مايو 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وعلى الرغم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.