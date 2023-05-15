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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرز 98.55%.. تراجع ملحوظ لـ أردوغان مقابل كليشدار والاتجاه لجولة انتخابات ثانية

أردوغان وكليشدار
أردوغان وكليشدار

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 49.34% في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، بينما حصل منافسة كمال كليشدار أوغلو على 45%، وذلك بعد فرز 98.55% من الأصوات الانتخابية.

ومن جانبه، قال أردوغان في كلمته أمام مناصرية: "نرى أن تحالف الجمهور حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أننا نتوقع زيادة الأصوات التي انتخبتنا مع إعلان النتائج الرسمية.

وأضاف أردوغان، أن نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا حائز على أغلبية الأصوات، متابعا: "علينا أن نتابع عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج فهي لم تحتسب حتى اللحظة".

وأكد الرئيس التركي: "تحالُفنا قطع وعودا في الحملات الانتخابية بالوحدة والقوة والثبات وهو ما تحقق"، مشيرا إلى أننا مستعدون لجولة ثانية لكننا نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.

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