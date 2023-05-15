قوى عاملة المنوفية تنظم ندوة للتوعية بالمفاوضة الجماعية.. تفاصيل

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية؛ ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل؛ وذلك من خلال مكتب عمل سرس الليان، في مصنع الأندلس حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تم عمل لقاء مع قيادات من جامعة المنوفية لمركز تدريب أشمون لبحث إمكانية وآلية التعاون فى تنفيذ برتوكول تعاون فى الفترة القادمة ، وكذلك متابعة عمليات التطوير لورش التدريب المهنى بمركز التدريب الثابت بقويسنا وشبين الكوم وبركة السبع والباجور.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات مع إستحداث وتطوير الورش التدريبية ودعمها بأحدث الأدوات والوسائل لمواكبة التطورات العالمية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين .



وأوضح سعد عبد الحميد عامر مدير المديرية أن الندوة نفذها مكتب عمل سرس الليان في مصنع الاندلس ،بالتعاون مع المدير المسئول محمود سعيد الملاح ، وناقشت قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعى الثقافى فى شتى ميادين العمل .. وإيماناً من المديرية بدور التدريب المهني في إعداد شباب واعي مؤهل وقادر لمواجهة متطلبات سوق العمل تم إجراء معاينة ورفع مقاسات الورش التدريبية المستحدثة بالمنوفية في مراكز التدريب التابعة للمديرية ، حيث معاينة فى قويسنا لـ ٣ ورش ، وشبين الكوم لـ 3 ورش ، وبركة السبع ورشة ، و الباجور ورشة وذلك من أجل التوسع فى مراكز للتطوير المهني بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.



وأعلن مدير المديرية عن تنظيم زيارة لقيادات من جامعة المنوفية حضرها الدكتور سعيد محمد عبدالعاطى وكيل كلية الهندسة الإلكترونية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمر شوكت استاذ متفرغ بكلية الهندسة ومدير الوحدة الإنتاجية بكليه الهندسه قسم الانتاج والتصميم ، واحمد الطلباوى مدير المعامل بكلية الحاسبات والمعلومات ،ونصر حسين الدين معامل كليه الحاسبات والمعلومات وذلك لبحث إمكانية وآلية التعاون تنفيذ برتوكول تعاون في مجال التدريب المهنى للشباب حيث تم زيارة مركز تدريب أشمون على أرض الواقع ومناقشة عدد من الموضوعات والنقاط فنية لاستكمال التعاون المشترك والفعال من اجل ابناء المحافظة وطلاب الجامعة .

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