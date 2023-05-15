المشدد 6 سنوات لتجار مخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة أحمد ماهر عثمان، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه لمتهمين، وذلك لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة مع موظفين عموم بمركز شبين القناطر في القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٨٤٧٨ لسنة ٢٠٢٢ مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ١٦٦٩ لسنة ٢٠٢٢ حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "ا.ص.م" ٢٦ سنة عامل بشركة حلويات ومقيم منشاه الكرم مركز شبين القناطر و" ي.ب.ا" ٢٤ سنة سمكرى سيارات ومقيم بندر شبين القناطر، لأنهما فى ٢٠٢٢/١١/٢٥، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قاما بتأليف عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة



كما تبين قيام المتهمين بإحراز جوهر مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، أحرزا وحازا ذخيرة ( 1 طلقة خرطوش ( مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصا.



وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو نقيب شرطة معاون مباحث مركز شبين القناطر والقوة المرافقة له بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الرابع وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبساً بجريمته إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده .



وتمكنت تحريات نفاذا لاذن النيابة العامة انتقلت إلى حيث أيقن تواجد المتهمان فابصرهما جالسان داخل سيارة يقومون بتهيئة المواد المخدرة وما أن شاهداء حتى حاولا الفرار وقام الأول بالنزول من السيارة مشهراً نحوه سلاح ناري فرد خرطوش) محاولاً إحداث إصابته والقوة المرافقة لضبطه والمتهم الثاني ويعمل احتياطات أمن السلاح عثر بداخله على طلقة وبتفتيش الأول عثر على كيس بلاستيكي بداخله عدد ١٢ القافة بلاستيكية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر وطلقة وهاتفان محمولان ومبلغ مالي.



وبتفتيش الثاني عثر على كيس بلاستيكي شفاف بداخله عدد ٨ أكياس بلاستيكية بداخل كل منها خليط من التبغ داكن اللون للأستروكس المخدر وهاتف محمول ومبلغ وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل مقعد السائق على كيس بلاستيكي شفاف بداخله ٢١ لفافة بلاستيكية تحوى كل منها مسحوق بيج اللون الجوهر الهيروين المخدر .