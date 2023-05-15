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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم أسوان تحقق مراكز متقدمة فى مسابقات التربية المسرحية والموسيقية

عبد الكريم لطفى وكيل
عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان التألق والتميز والنجاح وتصدرت قائمة الشرف الجمهورى فى مسابقات التربية الفنية والتربية الموسيقية للعام الدراسى  ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ويأتي ذلك فى ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واهتمامهما بالأنشطة التربوية ورعاية الطلاب الموهوبين .

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التربية الفنية

ومن جانبه أوضح عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن الوزارة أعلنت عن فوز أسوان بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الخاصة "تربية مسرحية"،  والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج "مرحلة إعدادية"، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية "مرحلة ثانوية".

وأشار عبد الكريم لطفى بأن التربية الموسيقية حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقات المرحلة الثانوية عن آلات (الاكورديون - الكمان - الماندولين - الجيتار - المستوى الرفيع - السلام الجمهورى) لإدارة إدفو التعليمية، وآلة البيانو لإدارة أسوان التعليمية.

وقدم وكيل الوزارة أجمل التهانى القلبية، لأخصائى وموجهى التربية المسرحية وعلى رأسهم السيد على حسن الموجه العام، وكذلك لمعلمى وموجهى التربية الموسيقية وعلى رأسهم هناء أحمد جلال الموجه العام، والشكر موصول كذلك للدكتور محمد السنوسي مدير عام الخدمات التربوية، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، متمنياً مزيد من التألق والنجاح لجميع طلاب أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

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أنشطة تعليمية

وكان قد قال عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن مديرية التربية والتعليم بأسوان أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 ، والتى تنطلق اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة.

وأشار لطفى إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وتعقيم وفرش ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية ، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصياً ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

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