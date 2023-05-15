إجراء عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن تحرك الديمقراطيين ضد ترامب

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، على الاستماع إلى محاولة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لمنع دعوى قضائية رفعها عدد من الديمقراطيين في الكونجرس للحصول على تفاصيل حول عقد إيجار حكومي لفندق في واشنطن بشأن متى كان مملوكًا لسلفه دونالد ترامب.

واستأنف القضاة استئنافًا من قبل إدارة الخدمات العامة، التي تدير عقارات الحكومة الفيدرالية، على حكم صادر عن محكمة أدنى يسمح بمتابعة الدعوى المرفوعة من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي.

ورفع المشرعون دعوى قضائية بعد أن رفضت الوكالة تقديم تفاصيل عن عقد إيجار عام 2013 لمبنى مكتب البريد القديم لشركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتحويله إلى فندق.