عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء.. ومتى يصبح رياء؟

الصدقة
الصدقة

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة لورود نهي عن المن والأذى اللذان يبطلان الصدقة،  فهل يعد طلب الدعاء من المن والأذى؟ 

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء؟

إذا تصدق شخص على فقير، سواء كان يعرفه أو لا، وطلب منه أن يدعو له بحاجة معينة، فهل يجوز ذلك؟، لتوضح دار الإفتاء أنه لا حرج في طلب المسلم الدعاء من غيره، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ) رواه مسلم.

يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب "الأذكار" (ص/40): "باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة. اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وهو مُجْمَعٌ عليه".

ويتأكد جواز طلب الدعاء ممن يُظن به الصلاح، سواء تصدق عليه أم لا، ولكن لا يلزم أن يكون كل فقير صالحًا، فكثير من الفقراء بعيدون عن الله سبحانه؛ فالأولى طلب الدعاء ممن عُرِفَ بالخير والصلاح، أو غلب على الظن فيه ذلك، وليس ممن عليه مظاهر الفقر والمسكنة.

وفي جميع الأحوال لا يُقَصِّر في سؤال الله تعالى حاجته بنفسه، فقد قال عز وجل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) البقرة/186.

والأفضل أن تكون الصدقة خالصة لله عز وجل لا لأجل أن يدعو له الفقير؛ كي ينال المتصدق الثواب كاملاً، وإلا نقص من أجره بقدر ما اعتاض به من الدعاء. قال تعالى: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) الإنسان/9.


وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول لمن ترسله: "اسمع ما دعوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله". وقال بعض السلف: "إذا أعطيت المسكين فقال: بارك الله عليك. فقل: بارك الله عليك". أراد أنه إذا أثابك بالدعاء؛ فادع له بمثل ذلك الدعاء حتى لا تكون اعتضت منه شيئًا. 

هل المتصدق عن الميت له ثواب الصدقة؟

ما حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما ؟.. دار الإفتاء تجيب

متى يصبح المتصدق مرائي؟ 

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)»، يوضح ابن كثير في تفسيره المقصود من الآية: ولهذا قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى ، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى .

ثم قال تعالى : ( كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، كما تبطل صدقة من راءى بها الناس ، فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ، ليشكر بين الناس ، أو يقال : إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية ، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ; ولهذا قال : ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ). 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه قال الضحاك : والذي يتبع نفقته منا أو أذى فقال : ( فمثله كمثل صفوان ) وهو جمع صفوانة ، ومنهم من يقول : الصفوان يستعمل مفردا أيضا ، وهو الصفا ، وهو الصخر الأملس (عليه تراب فأصابه وابل) وهو المطر الشديد (فتركه صلدا) أي : فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي : أملس يابسا ، أي : لا شيء عليه من ذلك التراب ، بل قد ذهب كله، أي: وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ; ولهذا قال: ( لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ) .

الدعاء الصدقة المن والأذى طلب المسلم الدعاء من غيره مظاهر الفقر والمسكنة أهل الفضل متى يصبح المتصدق مرائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

مع موجة الهبوط.. سوق الذهب يتجه إلى الأسعار العادلة.. تفاصيل

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

موضوعات متعلقة

حكم تعاطف المراقبين مع الطلاب بالامتحان.. وهل السماح لهم بالغش شهادة زور؟

النشرة الدينية.. عبادة يحبها الله ورسوله أهم في منزلتها من الصلاة.. الأوقاف: 25% زيادة في بدل الخطبة بالمكافأة

أفضل دعاء يقال عند هبوب الرياح.. الإفتاء توضح الصيغة الشرعية

سمحة ويسيرة|الأخلاق في الإسلام.. خصائصها وسماتها وما تمتاز به

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الحلف على المصحف وكفارته .. حكم من نذر الحج وتوفى قبل الذهاب.. وهل يجوز مساعدة ابني غير المتزوج في ثمن الأضحية؟

هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب

ما المقصود بقوله تعالى «وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ»؟.. علي جمعة يجيب

هل اﻟﺤﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻳﻤﻴﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪﺓ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية تعلن انتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات

مشروب إذا تناولته لن يصيبك السرطان أبدا.. تعرف عليه

"العميل المبتسم".. زيارة زيلينسكي إلي لندن تثير غضب البريطانيين

ممنوع تشجيع الزمالك .. روشتة طبيب مخ وأعصاب تثير الجدل على مواقع التواصل

تصدقت على فقير فهل يجوز أن أطلب منه الدعاء.. ومتى يصبح رياء؟

إجراء عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن تحرك الديمقراطيين ضد ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام من التقلبات الجوية في هذه المناطق

طريقة عمل كريم بورليه بأسهل الخطوات

هل يمكن أن تسبب الرياضة الربو.. مفاجأة صادمة

معلومات صادمة| ما الفرق بين قصور القلب والنوبة القلبية

فيديو

قلبه لم يتحمل الصوت.. وفاة الطفل تميم الفلسطيني بسبب قصف غزة

مش بريئة.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. فيديوجراف

اقتحموا الشقة على زوجته وطفلته.. مقتل عامل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البنك المركزي يعلق على صور العملة البلاستيكية فئة 1000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ