السجن 20 عاما لأميركي حطم طائرته عمدا في تحد على السوشيال ميديا

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن الأمريكي الذي حكم طائرته عمدا في تحد على السوشيال ميديا والذي قد يواجه عقوبة بالحبس 20سنة وذلك عندما تعمد تدمير طائرته الخاصة في تحد على السوشيال ميديا.



ووفقا لصحيفة "the times" البريطانية فقد كشفا أن "تريفور جاكوب" الذي يبلغ من العمر ال 29 عاما كان قد أعترف بذنبه خلال التحقيقات قائلا إنه دمر طائرته وأخفى حطامها بقصد عرقلة التحقيق الفيدرالي، موضحا أنه قام بفعلته لكسب المال من خلال صفقة رعاية مع إحدى الشركات.

وطبقا لوزارة العدل الأميركية : فانها تنشر عن ما أعترف به "جاكوب" فقد اعترف بأنه كذب على المحققين الفيدراليين عندما قدم تقريرا عن حادث طائرة، يشير بشكل خاطئ إلى أن الطائرة تعرضت لفقدان كامل للطاقة بعد نحو 35 دقيقة من الإقلاع.

كما أكدت صحيفة "the times" أن عرقلة تريفور للتحقيقات قد يترتب عليها عقوبة بالسجن نحو 29 سنة فيما يترقب مثوله أمام المحكمة في الأسابيع المقبلة.



