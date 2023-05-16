عضو تنسيقية الأحزاب: حصة مصر من السياحة العالمية أقل من 1%

أكدت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تمتلك امكانيات سياحية كبيرة جدا ولكن رغم ذلك حصة مصر من السياحة العالمية اقل من 1‎%‎.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "احدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» .

وقالت إن هناك عدة تحديات أولها ضعف القدرة التنافسية، وتراجع الخدمات السياحية، ولذا يجب تطبيق اليات الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير اداء شركات السياحة المصرية لتحقيق الميزة التنافسية، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار على نحو يكفل حماية المنافسة، واطلاق تطبيق الكتروني للسياح يضمن المتابعة وحل المشكلات .

وشددت على ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية والاستعانة بالاحصائيات السياحية بشكل منتظم لتحسين المستوى.

كما أشارت إلى أزمة تشابك بعض الاختصاصات الحكومية المتعلقة بالسياحة، والتي تتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، مع تغير اتجاهات السائحين، والتي تتطلب تسليط على منج السياحة العلاجية والبيئة ومنتج سياحة العائلة المقدسة ، والانتهاء من وضع قانون السياحة العلاجية.