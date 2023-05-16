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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجر هيروين في القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لحداد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين" بمركز طوخ.

 

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27171/ 2022 لمركز طوخ، والمقيدة برقم 3620 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم بدوي السيد عبد العظيم عبد ربه، 47 سنة، حداد، مقيم امياي مركز طوخ القليوبية، في يوم 6 ديسمبر 2022، بدائرة مركز طوخ، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، أحرز ذخائر “عدد واحد طلقة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه”.

وتوصلت تحريات المباحث للنقيب فهد ناصر بورود معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجده، وأبصره بالطريق العام جالساً على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، محرزاً بیده سلاحا ناريا فرد خرطوش وبحوزته حقيبة جلدية.

فقام ضبطه وما يحرز، وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة لذات العيار، وبتفتيش الحقيبة حوزته عثر بها على كيس بلاستيكي أسود اللون يحوى 161 لفافة بداخلها مسحوق بيع اللون لجوهر الهيروين المخدر،ىوكذا كيس آخر بداخله قطعة متحجرة بيع اللون لذات الجوهر المخدر، وميزان حساس، وبتفتيشه عثر حوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول والدراجة النارية لتسهيلها، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

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