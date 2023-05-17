بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي مصر -أسوان في مركز المنيا بسبب السرعة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتمناية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان شمال كمين بني أحمد بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم سمير . م. ر 15 عاما وإسراء 14. م. ر عاما ومحروس. ج. و 43 عاما وكمال. ع. ع 53 عاما وياسين. م. ح 23 عاما وكمال. ك. ف 58 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتحرر محضر بالحادث وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.