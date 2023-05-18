عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل لجأت والدة كريستيانو رونالدو إلى السحر لينفصل عن جورجينا؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو ووالدته وجورجينا

ردّت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على التقارير التي تزعم استخدامها السحر مع صديقة ابنها جورجينا رودريجيز لكي ينفصل عنها.

وقد التقى رونالدو والإسبانية الأرجنتينة جورجينا في مدريد عام 2016، ويعيش الزوجان الآن معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

txt

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الطائي في الدوري السعودي

txt

بعد واقعة مسرح دبي| شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها: جابولي دكتور كريستيانو رونالدو

ووفقا لموقع "ديلي بوست"، لم تتأخر دولوريس أفيرو في الرد على هذه التقارير، مؤكدةً أنها لا تتدخل في حياة ابنها الخاصة، وأنها تحترم حرية اختياره في كل الأمور.

وأضافت أنها تحب جورجينا وتحترمها كشريكة لابنها، وأنها تدعو لهما بالسعادة والنجاح في حياتهما المشتركة. 

وبهذا الرد الرسمي، يبدو أن عائلة رونالدو تسعى لوضع حد لهذه الشائعات والتركيز على أمور أكثر أهمية في حياتهم.

هل انفصل كريستيانو عن جورجينا؟

تناقلت صحيفة برتغالية مؤخرًا تقارير تزعم استخدام والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، السحر بهدف فصل ابنها عن صديقته جورجينا رودريغيز، وهو الأمر الذي نفته العائلة بشدة.

ونقلت صحيفة "ديلي بوست" عن طبيبة نفسية كوبية قولها إن دولوريس لم ترغب أبدًا في علاقة ابنها بجورجينا، ما أثار شكوكاً حول دوافع الأم لفعل ذلك.

من جانبها، نفت عائلة رونالدو هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على “إنستجرام”، أكدت فيه براءة دولوريس وعائلتها من تلك الاتهامات.

وأعربت عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبرئة سمعتها وحماية ما تمثله العائلة بالنسبة لها في حياتها. 

وبهذا البيان، تحاول العائلة إزالة الشائعات والحفاظ على سمعتها وسمعة العائلة بأكملها.

والدة كريستيانو رونالدو ترد على استخدام السحر

فيما خرجت شخصية عامة بتصريح لوسائل الإعلام تنفي فيه الأخبار التي نشرتها صحيفة برتغالية حولها وأسرتها، والتي اعتبرتها "كاذبة وافتراء ومروعة". 

وأضافت أن الخبر تم تشويه صورتها فيه وتعرضت عائلتها للإساءة، وأكدت أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات. 

وأشارت إلى أن هذه الأخبار ستؤثر على بعض أحفادها الذين يقرأون ويستمعون إلى الناس والانتقادات، ولذلك فإنها لن تترك هذه الأمور تمر دون محاسبة، وتعتبر هذه التصريحات تأكيداً على أهمية مراقبة وتحرير المحتوى الإعلامي بمسئولية واحترام الأشخاص والعائلات.

البرتغالي كريستيانو رونالدو اخبار جورجينا السحر وجورجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حدث ليلا| تراجع كبير في أسعار الذهب.. ورسائل مهمة من الحكومة للقطاع الخاص

تعليق قوي من مصطفى يونس على توالي أزمات نادي الزمالك

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ما سبب النوم عن صلاة الفجر؟.. الإفتاء: 4 كلمات شيطانية فاحذروها

ترشيحاتنا

قرار يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 مايو 2023

رئيس وزراء فلسطين يدين مسيرة الأعلام ويصفها بالاستفزازية

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور المركزية للمحافظات (صور)

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

هل لجأت والدة كريستيانو رونالدو إلى السحر لينفصل عن جورجينا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس..وتفجر مفاجأة بشأن الموجة الحارة

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ