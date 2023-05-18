هل لجأت والدة كريستيانو رونالدو إلى السحر لينفصل عن جورجينا؟

ردّت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على التقارير التي تزعم استخدامها السحر مع صديقة ابنها جورجينا رودريجيز لكي ينفصل عنها.

وقد التقى رونالدو والإسبانية الأرجنتينة جورجينا في مدريد عام 2016، ويعيش الزوجان الآن معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

ووفقا لموقع "ديلي بوست"، لم تتأخر دولوريس أفيرو في الرد على هذه التقارير، مؤكدةً أنها لا تتدخل في حياة ابنها الخاصة، وأنها تحترم حرية اختياره في كل الأمور.

وأضافت أنها تحب جورجينا وتحترمها كشريكة لابنها، وأنها تدعو لهما بالسعادة والنجاح في حياتهما المشتركة.

وبهذا الرد الرسمي، يبدو أن عائلة رونالدو تسعى لوضع حد لهذه الشائعات والتركيز على أمور أكثر أهمية في حياتهم.

هل انفصل كريستيانو عن جورجينا؟

تناقلت صحيفة برتغالية مؤخرًا تقارير تزعم استخدام والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، السحر بهدف فصل ابنها عن صديقته جورجينا رودريغيز، وهو الأمر الذي نفته العائلة بشدة.

ونقلت صحيفة "ديلي بوست" عن طبيبة نفسية كوبية قولها إن دولوريس لم ترغب أبدًا في علاقة ابنها بجورجينا، ما أثار شكوكاً حول دوافع الأم لفعل ذلك.

من جانبها، نفت عائلة رونالدو هذه الادعاءات، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر حسابها على “إنستجرام”، أكدت فيه براءة دولوريس وعائلتها من تلك الاتهامات.

وأعربت عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبرئة سمعتها وحماية ما تمثله العائلة بالنسبة لها في حياتها.

وبهذا البيان، تحاول العائلة إزالة الشائعات والحفاظ على سمعتها وسمعة العائلة بأكملها.

والدة كريستيانو رونالدو ترد على استخدام السحر

فيما خرجت شخصية عامة بتصريح لوسائل الإعلام تنفي فيه الأخبار التي نشرتها صحيفة برتغالية حولها وأسرتها، والتي اعتبرتها "كاذبة وافتراء ومروعة".

وأضافت أن الخبر تم تشويه صورتها فيه وتعرضت عائلتها للإساءة، وأكدت أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات.

وأشارت إلى أن هذه الأخبار ستؤثر على بعض أحفادها الذين يقرأون ويستمعون إلى الناس والانتقادات، ولذلك فإنها لن تترك هذه الأمور تمر دون محاسبة، وتعتبر هذه التصريحات تأكيداً على أهمية مراقبة وتحرير المحتوى الإعلامي بمسئولية واحترام الأشخاص والعائلات.