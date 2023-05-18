آداب الزقازيق تكرم مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام

نظمت كلية الآداب بجامعة الزقازيق حفل تكريم مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بقاعة المناقشات بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق،والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور محمد غريب رئيس قسم الإعلام، والدكتور محمود عبد اللطيف المشرف على مشروعات التخرج، بحضور عدد لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الإعلام .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تس يلى قصير لملخص عن حفل مناقشة المشروعات الطلابية.

وأشاد الدكتور عماد عبد الرازق بالتنظيم المتميز للحفل، مؤكدا أن المشروعات التى تقدم بها طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام لهذا العام تعد نموذجاً رائعاً في تنمية مهارات الطلاب فى المجال الإعلامى العملى بجانب الجزء النظرى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غريب، أن الفلسفة الحاكمة لإنتاج مشروعات التخرج بقسم الآعلام ترتكز علي الأفكار المبتكرة، والتخطيط الجيد لها، والإبداع في تنفيذها، لافتا إلي أن القسم يسعى للمشاركة فى العديد من المسابقات على المستوى المحلى والعربى خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر انه تشكلت لجنة مناقشة المشروعات من الدكتور محمد غريب أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس قسم الإعلام، والدكتور محمد عبداللطيف أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقسم، والفنان يوسف البسيوني، والمخرج والسيناريست محمد الدره، حيث تم عرض جميع مشروعات التخرج التي نفذها الطلاب، ويبلغ عددها نحو ٩ مشروعات لمعالجة القضايا المجتمعية المختلفة في مدة زمنية قصيرة تتراوح ما بين ٥ دقائق إلى ١٥ دقيقة لكل مشروع، كما تخلل مهرجان مناقشة المشروعات تعقيبات من اللجنة على المشاريع في ضوء متطلبات سوق العمل، واحتياجات الجمهور المستهدف من كل مشروع.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوى الأفلام المقدمة، مشيرين إلى أن الطلاب احسنوأ فى انتقاء أفكار المشروعات، ومعالجتها فى قوالب متنوعة ما بين الأعمال الدرامية، والوثائقية والرسوم المتحركة، كما أشادوا أيضا بالقضايا التى ناقشتها أعمال الطلاب.

ومن جانبه فقد قدم الدكتور محمود عبداللطيف التهنئة لطلابه وأعلن عن ترتيب مراكز المشروعات ،حيث حصل فيلم “كارما ” على المركز الأول فئة “أنيميشن” و فيلم “كيان” في المركز الأول فئة “وثائقي” و فيلم “ميتانويا” المركز الأول فئة “دراما“.بينما حصد كلا من :-فيلم “فريده” المركز الثاني فئة “وثائقي“، وفيلم “أرض السماء” المركز الثالث فئة “وثائقي“، وفيلم “طابيه” المركز الثاني فئة “روائي“، وفيلم “مرسال” المركز الثاني مكرر فئة “روائي“، وفيلم “سبع” المركز الثالث فئة “روائي“، وفيلم “غيم” المركز الرابع فئة “روائي“.

كما تم تكريم جوائز الفئات الخاصة بالأفلام كالآتى: جائزة أفضل دوبلاج جاءت من نصيب فيلم “كارما”، وحصل كلا من فيلم “كارما” مناصفة مع فيلم “طابيا” و “ميتانويا” علي أفضل سيناريو على مستوى المشروعات، وحصل فيلم “كارما” مناصفة مع فيلم “كيان” علي أفضل إخراج ، وحصل الطالب يوسف الجاويش من فيلم ميتانويا على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع الطالب “أنس” من فيلم طابيا، وجائزة أفضل ممثله الطالبة “رولا” فيلم مرسال، وجائزة افضل دور ثاني للطالب “جوده خالد” فيلم مرسال، وجائزة افضل تصوير فيلم “ميتانويا” مناصفة مع فيلم “مرسال“، وجائزة افضل مونتير فيلم “ميتانويا” مناصفة مع فيلم “مرسال“، وجائزة افضل ڤويس اوڤر “مهاب صلاح” من فيلم “كيان “

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