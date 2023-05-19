عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون

تطبق لمدة 6 شهور.. قرارات جديدة بشأن واضعي اليد على أملاك الدولة

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومن المنتظر أن يتم عرض هذا القانون على البرلمان من اجل اقراره، ومن ثم تصديق الرئيس السيسي عليه لتطبيقه.

 

ونص التعديل المُوافق عليه من الحكومة، على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
 

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

 

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

 

جاءت التعديلات ايضا بمادة جديدة لتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
 

التصرف في أملاك الدولة الخاصة املاك الدولة الرئيس السيسي البرلمان واضعى اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

ترشيحاتنا

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

الحوار الوطني.. 7 مطالب عاجلة لحل أزمة التعاونيات

العاهل البحريني يعلن استضافة بلاده للقمة العربية القادمة

الجيش مستمر في المعركة.. بيان عاجل من ممثل السودان في جدة

وفد الأهلي يزور مقر إقامة بعثة الترجي ويعتذر عن مضايقات الجماهير

اليمن: نشكر مصر لفتح أبوابها أمام النازحين ومنحهم الأمان والصحة والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع.. شاهد

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ