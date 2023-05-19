شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

قدم الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،علاج عسر الهضم والغازات.

علاج عسر الهضم والغازات ما يلي :-

· تقسيم الوجبات الثلاث الكبيرة إلى وجباتٍ أصغر.

· تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

· تجنّب تناول بعض الأدوية والعقاقير إلا وفق وصفة طبيب.

· ممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية التي تخلّص الجسم من الدهون وتحرق الشحوم وتؤدّي إلى التخلّص من الفضلات والسموم وتهضم الطعام.

· تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، وهي عبارةٌ عن أدويةٍ معادلةٍ للحموضة داخل المعدة، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا التي تتسبّب في قرحة المعدة وسوء الهضم.

· تجنّب مصادر القلق والتوتر والضغوطات النفسية حيث إنّها عاملٌ مهمٌ من عوامل انتفاخ البطن وعسر الهضم.

· الهضم الزنجبيل: من خلال غليه وشربه ساخناً حيث يعمل على تنشيط قدرة العضلات في المعدة لتهضم بشكلٍ أسرع وأكفأ، الأمر الذي يساعد على الهضم.

· قشر البرتقال: من خلال مضغه حيث يستخدم كعلاجٍ للقرحة التي تصيب المعدة، كما أنّه يحسّن من الشهية، ويزيد من إفرازات عصارات المعدة لتهضم بسهولةٍ وسرعةٍ بشكلٍ يزيل الألم والمعاناة، وينصح بالمواظبة عليه في حال استمرّت المشكلة.

·أطباق السلطة المكوّنة من الخيار والبندورة التي تحتوي على كمياتٍ عاليةٍ جداً من الألياف التي من المعروف قدرتها العالية على تسهيل الهضم وتليين الأمعاء.

· تناول شرائح الفلفل الأحمر الذي يفتح الشهية ويسهل الهضم.

· الأناناس من خلال شرب عصيره قبل تناول الأطعمة والمأكولات الدسمة حيث يساعد على هضمها بكفاءةٍ وسهولة