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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن: لسنا مع عودة التمويل للأحزاب.. ومنفتحون على الجميع بالحوار الوطني

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال بندوة صدى البلد

أكد عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أنه ضد عودة التمويل المالي من جانب الدولة للأحزاب، خاصة وأن الحياة الحزبية والسياسية أصبحت مرهقة وهناك أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.

واقترح "هلال"، خلال ندوة استضافها موقع "صدى البلد"، أن يكون هناك نوعا من أنواع التسهيل لدعم الأحزاب  السياسية، ليس شرطًا أن يكون من خلال التمويل، وإنما من الممكن أن يتم السماح للأحزاب السياسية القيام بأعمال تجارية بشروط معينة كي توفر تمويل لها.

وبشأن دمج الأحزاب قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه يجب أن يكون هناك تسهيل لعملية الاندماجات بين الأحزاب، في إطار محددات معينة، وكل الأحزاب المتوافقة في الأفكار والتوجهات والرؤى، يتيح لها لها الاندماج، بشرط أن تكون فترة انتقالية.

وأكد: كلنا تفاؤل بأن تكون مخرجات هذا الحوار في صالح الوطن والمواطن، وأكبر ضمانة لهذا الحوار، أن الرئيس السيسي هو الداعي له،  كذلك المشاركة الفعالة من جانب القوى والسياسية والحزبية.

واختتم الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: "نحن كحزب مستقبل وطن، ليست لدينا أفكار جامدة في الحوار الوطني أو متحجرة، لكننا متفتحين على جميع الأفكار، ومستعدين في أي لحظة إننا نغير وجهة نظرنا إذا تم الاقتناع أو طرحت رؤى في وأفكار أفضل، وبالتالي لابد أن نصل جميعا لمخرجات الحوار الوطني".

كان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بان مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني المحور السياسي يوم الأحد المقبل، ملف الأحزاب السياسية.

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