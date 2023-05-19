المنيا .. مصرع شاب في انقلاب دراجه بخارية .. وآخر سقط من قطار

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة كما لقي شاب أخر مصرعه إثر اختلال توازنه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أمام إحدى قرى سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع شخص 30 عاما وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي النموذجي بمدينة سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر بسقوط شخص من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع شاب عمره نحو 20 عاما مجهول الأسم والعنوان وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للوصول للأهلية.