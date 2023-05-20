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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش القمة العربية...

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أخبار مصر.. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

السيسي أمام قمة جدة: المقاربات المشتركة الوسيلة المثلى لحماية مصالح الدول العربية
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة أمام القمة العربية في مدينة جدة السعودية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أهمية تحقيق السلام الشامل والعاجل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية..

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32 المنعقدة في جدة، اليوم الجمعة.

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جدة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

انفوجراف.. مصر الأولى عربيا وأفريقيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات الهيدروجين الأخضر.

السيسي: نعتز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني.

شاهد| نشاط مكثف للرئيس السيسي على هامش القمة العربية في جدة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية في دورتها الـ 32 والمقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة السعودية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في القمة العربية بالسعودية
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، قادما من السعودية.

وجاء ذلك بعد مشاركة الرئيس في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

الحوار الوطني.. 7 مطالب عاجلة لحل أزمة التعاونيات
عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أولى جلساتها النقاشية، يوم الأحد الماضي، حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

على هامش قمة جدة.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة.. صور
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام بزيادة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13حتى19مايو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وزير الاتصالات: 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات

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