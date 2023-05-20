خلال دقائق.. طريقة تحضير أقراص جوز الهند الشهية في الفرن

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير اقراص جوز الهند الشهية في الفرن خلال دقائق.



المكونات لعمل أقرص جوز الهند



2 كوب جوز هند

1 كوب سكر أبيص

4 بياض بيضة

ملعقة ضغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قشر ليمون

طريقة التحضير :

شغلي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية في الخلاط الكهربائي، أخفقي زلال البيض جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي السكر والفانيليا وقشر الليمون الحامض واخفقي من جديد أضيفي جوز الهند تدريجياً وحركي.

أسكبي المزيج في قدر وضعيه على نار هادئة حتى يسخن إرفعي القدر عن النار واتركيه جانباً لـ30 دقيقة.

شكلي أقراص جوز الهند وصفّيها على صينية أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يحمر وجهها حوالى 10 دقائق.

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