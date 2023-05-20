أثناء شحنه.. شاهد لحظة انفجار اسكوتر داخل منزل في لندن

يتجه العالم نحو المركبات الكهربائية، ويلجأ سكانه مؤخرًا إلى اقتناء الدراجات البخارية (الاسكوتر) بكثرة حيث تلبي احتياجات المستهلكين، ولكن لا يزال هناك الكثير من تدابير السلامة التي يتعين اتخاذها نحو هذه المركبات لأنها تحمل بداخلها بطارية حية يمكن أن تصبح خطيرة.

في حادثة صادمة وقعت مؤخرًا في لندن، انفجر سكوتر كهربائي أثناء شحنه داخل منزل في لندن في كرة نارية أثناء شحنه في المطبخ.

انتشر مقطع فيديو للحادث المميت على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرًا الرعب، بعدما بكاميرا مراقبة أمنية مثبتة داخل المنزل، والتي وثقت تعرض عدد من الأشخاص للإصابة أثناء الحادث.

شاركت فرقة إطفاء لندن مقطع الفيديو على حسابها على Twitter مع تعليق نصه: "لقد أصدرنا لقطات مخيفة لانفجار بطارية سكوتر إلكتروني أثناء الشحن Charge Safe.. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى خطير، لكن المنزل تدمر".

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم استدعاء فرقة إطفاء لندن (LFB) للسيطرة على الانفجار الواقع في منزل بهارليسدن في لندن.

وقال صاحب الاسكوتر، الذي كان في المنزل في ذلك الوقت، إنه "ممتن لكونه على قيد الحياة" بعد الانفجار.

وأفادت هيئة الإطفاء بوقوع 48 حريقًا للدراجات الإلكترونية و12 حريقًا للاسكوتر في العاصمة حتى الآن هذا العام.

