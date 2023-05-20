عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء شحنه.. شاهد لحظة انفجار اسكوتر داخل منزل في لندن

لحظة انفجار اسكوتر
لحظة انفجار اسكوتر داخل منزل

يتجه العالم نحو المركبات الكهربائية، ويلجأ سكانه مؤخرًا إلى اقتناء الدراجات البخارية (الاسكوتر) بكثرة حيث تلبي احتياجات المستهلكين، ولكن لا يزال هناك الكثير من تدابير السلامة التي يتعين اتخاذها نحو هذه المركبات لأنها تحمل بداخلها بطارية حية يمكن أن تصبح خطيرة.

في حادثة صادمة وقعت مؤخرًا في لندن، انفجر سكوتر كهربائي أثناء شحنه داخل منزل في لندن في كرة نارية أثناء شحنه في المطبخ.

انتشر مقطع فيديو للحادث المميت على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرًا الرعب، بعدما بكاميرا مراقبة أمنية مثبتة داخل المنزل، والتي وثقت تعرض عدد من الأشخاص للإصابة أثناء الحادث.

شاركت فرقة إطفاء لندن مقطع الفيديو على حسابها على Twitter مع تعليق نصه: "لقد أصدرنا لقطات مخيفة لانفجار بطارية سكوتر إلكتروني أثناء الشحن Charge Safe.. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى خطير، لكن المنزل تدمر".

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم استدعاء فرقة إطفاء لندن (LFB) للسيطرة على الانفجار الواقع في منزل بهارليسدن في لندن.

وقال صاحب الاسكوتر، الذي كان في المنزل في ذلك الوقت، إنه "ممتن لكونه على قيد الحياة" بعد الانفجار.

وأفادت هيئة الإطفاء بوقوع 48 حريقًا للدراجات الإلكترونية و12 حريقًا للاسكوتر في العاصمة حتى الآن هذا العام. 
 

الأسكوتر الدراجات الكهربائية المركبات الكهربائية الدراجات البخارية انفجار بطارية لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

أخطر اللاعبين في مصر.. محمد بركات يتغني بنجم الأهلي

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

حديد عز يتراجع بقوة ويفقد 1500 جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

موضوعات متعلقة

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

مؤلم.. وفاة سائق نقل فجأة أثناء القيادة على طريق بالإسكندرية

جسد فقط.. شاهد سمكة تسبح في الماء بلا رأس|صادم

بعد هجومها على قاربه.. رجل يحارب سمكة قرش بقدمه بإحدى جزر هاواي|شاهد

لشراء دراجة.. يعرض والده للبيع على الإنترنت مع ساعة وخاتم هدية

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

ترشيحاتنا

قبل عيد الأضحى.. هنا تباع أرخص أنواع اللحوم البلدي الطازجة

ثلوج كثيفة تغطي خميس مشيط ..وإجراء عاجل من السلطات السعودية

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

رخصت تاني.. إنخفاض جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

الحبس و شطب اسم المهندس .. عقوبة الغش في أعمال البناء وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل عبر التيك توك بحيلة لاكتشاف جودة ومذاق الأطعمة

أثناء شحنه.. شاهد لحظة انفجار اسكوتر داخل منزل في لندن

فى ذكري وفاته.. سمير غانم ودلال عبد العزيز ثنائي جمعهما الحب والموت

شاهد| نزاع قاتل بين رجل وتمساح ضخم لسبب غريب

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ