وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

تقدم خبيرة التجميل منى عباس وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات إليك الطريقة فاغلب السيدات يعانين من الشعر الخفيف والمتقصف ويبحثا عن أفضل الطرق.
مكونات علاج الشعر المتقصف
_• ملعقتين كبيرة من القرنفل .
_• كوب واحد من ماء .
طريقة علاج الشعر المتقصف
1- وضع كوب من الماء في حله صغيرة، ويوضع ليغلي على النار. ثم إضافة القرنفل إلى الماء لمدة 5 دقائق.
2- نشيل الحلة من علي النار ويترك القرنفل في الماء لبضع ساعات على الأقل ، ولكن يفضل أن يترك طول الليل حتى الصبح.
3- تصفية القرنفل من الماء.
4- تخزين الماء في وعاء محكم ؛؛ وتطبيقه على الشعر المبلل في الحمام بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، وليس هناك حاجة للشطف بعد الاستخدام.