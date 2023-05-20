زيلينسكي: سنرفع مستوى العلاقات مع السعودية والعالم العربي ونناقش صيغة للسلام

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن ما صرح به الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي بأنه يريد أن يرفع مستوي العلاقات مع السعودية لما لها من دور مهم في المنطقة والعالم.



وصل أمس الرئيس الأوكراني إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، للمشاركة في القمة العربية، حيث استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

مناقشة صيغة للسلام

أكد زيلينسكي في أول تصريح له أن أولوية زيارته ستكون مناقشة صيغة للسلام، حيث أبدي الرئيس الأوكراني استعداد بلاده لنقل التعاون مع السعودية إلى مستوي جديد لما لها من دور مهم .



وأكد زيلينسكي أن اوكرانيا تهدف إلى تعزيز علاقتها مع السعودية والعالم العربي، وكانت هذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى المملكة وسوف تتناول عدة موضوعات بينها التعاون في مجال الطاقة.

