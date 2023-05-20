تعرف على دوري طائرة السيدات جلوس بالصالة المغطاة برأس البر

أقيمت بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة سيدات جلوس للموسم الرياضي 2023/2022 ، علي ملاعب الصالة المغطاه برأس البر ، حيث شاركت أندية "ايسترن كومباني أهلي فاقوس، فرسان أوسيم ، مبارك بنى سويف ، الجمالية للالعاب الرياضية "، في منافسات الدورى ، حيث فاز بمجموع النقاط نادي الشرقية للدخان بالمركز الأول .

وقام بتسليم درع الدوري العام والميداليات رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة جلوس سيدات وبعض القيادات البرلمانية والشعبية .

وأكد الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، إلي جاهزية الصالة الرياضية برأس البر لاستضافة أي تدريبات أو بطولات لمختلف الاتحادات الرياضية.

وأشار مدير المديرية، إلى اهتمام الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بقطاع ذوى الهمم خاصة المشاركين في منافسات رياضية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

يأتي ذلك في ضوء إهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية وعلي رأسها فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والتوجيه المستمر للاهتمام بذوى الهمم وتوفير سبل الدعم والاتاحة والتمكين لهم من كافة مؤسسات الدولة ( ماديا _ معنويا _ أدبيا ) ، وخاصة المتميزين الرياضيين في الأنشطة والبطولات الدولية والمحلية ، وتوجيه الحكومة بالدعم والمساندة لكافة أجهزتها ومؤسساتها كخدمة مجتمعية لهذا القطاع من الأبطال.